Греф и Савельев впервые вошли в рейтинг директоров-капиталистов Forbes
В рейтинг директоров-капиталистов Forbes впервые вошли президент Сбербанка Герман Греф, гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, а также президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и руководитель АФК «Система» Андрей Дубовсков. Греф и Савельев заняли 19-е и 20-е места соответственно: доля первого (0,003096%) оценивается в $2,6 млн, доля второго (0,121%) – в $2,2 млн. Осеевский занимает 16-е место, ему принадлежит 0,169%, которые оцениваются в $5,9 млн, а Дубовсков – 18-е место (0,057%, $4,7 млн).
Первое место в списке второй год подряд занимает Александр Дюков, заместитель председателя совета директоров и бывший президент «Сибура». Его доля (3,9503%) оценивается в $472 млн. Второе место – у председателя правления «Сибура» Дмитрия Конова (3,4359%, $411 млн). На третьем – гендиректор USM Management Иван Стрешинский (3%, $397 млн).
При составлении рейтинга Forbes исходил из стоимости акций публичных компаний на 22 октября 2019 г. Доли в частных компаниях оценивались «в основном методом сравнения с торгуемыми аналогами», пишет журнал.
Это третий рейтинг директоров-капиталистов – руководителей, владеющих наиболее высоко оцененными пакетами акций своих компаний. Впервые Forbes составил такой список в 2017 г., отказавшись от рейтинга самых высокооплачиваемых руководителей российских компаний. Николай Усков, занимавший тогда пост главреда Forbes, пояснял, что в рейтинге самых высокооплачиваемых руководителей «много информации, за которую мы не можем отвечать». «Мы хотели бы располагать более точными данными», – подчеркнул он.