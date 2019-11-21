Греф и Савельев впервые вошли в рейтинг директоров-капиталистов Forbes

Это третий рейтинг директоров-капиталистов – руководителей, владеющих наиболее высоко оцененными пакетами акций своих компаний. Впервые Forbes составил такой список в 2017 г., отказавшись от рейтинга самых высокооплачиваемых руководителей российских компаний. Николай Усков, занимавший тогда пост главреда Forbes, пояснял, что в рейтинге самых высокооплачиваемых руководителей «много информации, за которую мы не можем отвечать». «Мы хотели бы располагать более точными данными», – подчеркнул он.