Тарифы на железнодорожные грузоперевозки вырастут меньше запланированного
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что пересчитала размер индексации тарифов на грузоперевозки на ближайшие годы. В 2020 г. индексация составит 3,5% (вместо ранее установленных 3,6%), в 2021 г. – 3,7% (вместо 3,9%), в 2022 г. – 3,6% (вместо 3,8%), в 2023 г. – 3,8% (вместо 3,9%). Размер планируемой индексации тарифов в 2024 и в 2025 гг. остался без изменений – 3,9%. Соответствующий приказ будет направлен в Минюст для регистрации.
Причина корректировки – снижение темпов инфляции, к которой привязана формула расчета долгосрочных тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом для РЖД, поясняется в сообщении ФАС. Формула учитывает среднее значения темпов инфляции за два предыдущих и целевых значений на два последующих года. Такой подход был утвержден в России в 2017 г.
«Совокупный эффект для экономики от корректировки тарифов на сниженную инфляцию за период до 2025 г. составил минус 2,7% индексации, или минус 41 млрд руб.», – приводятся данные в сообщении ФАС. Службой не пересматривались составляющие долгосрочного тарифного решения: объемы и структура грузооборота, доходы и расходы, инвестиционная программа РЖД.
«Ведомости» ожидают комментарий РЖД.