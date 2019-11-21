Тарифы на железнодорожные грузоперевозки вырастут меньше запланированного

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что пересчитала размер индексации тарифов на грузоперевозки на ближайшие годы. В 2020 г. индексация составит 3,5% (вместо ранее установленных 3,6%), в 2021 г. – 3,7% (вместо 3,9%), в 2022 г. – 3,6% (вместо 3,8%), в 2023 г. – 3,8% (вместо 3,9%). Размер планируемой индексации тарифов в 2024 и в 2025 гг. остался без изменений – 3,9%. Соответствующий приказ будет направлен в Минюст для регистрации.