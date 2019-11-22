Reuters узнал о планах Exxon Mobil продать активы на $25 млрд
Одна из крупнейших нефтяных компаний в мире американская Exxon Mobil готовится к масштабной распродаже своих активов, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, корпорация в общей сложности готова продать активы на $25 млрд.
Представитель Exxon Mobil отказался комментировать информацию. Как отмечает Reuters, компания распродает активы, чтобы сосредоточиться на нескольких крупных проектах.
Список активов, которые Exxon Mobil готова продать, по данным агентства, был составлен еще несколько месяцев назад. В нем оказались объекты, расположенные в 11 странах, включая Норвегию, Германию и Румынию, пишет Reuters. Компания также может сократить активы в Юго-Восточной Азии, покинув проекты в Индонезии и Малайзии. В Африке Exxon Mobil хочет продать бизнес в Чаде, Экваториальной Гвинее и частично в Нигерии, рассказали собеседники агентства.