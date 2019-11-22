Reuters узнал о планах Exxon Mobil продать активы на $25 млрд

Список активов, которые Exxon Mobil готова продать, по данным агентства, был составлен еще несколько месяцев назад. В нем оказались объекты, расположенные в 11 странах, включая Норвегию, Германию и Румынию, пишет Reuters. Компания также может сократить активы в Юго-Восточной Азии, покинув проекты в Индонезии и Малайзии. В Африке Exxon Mobil хочет продать бизнес в Чаде, Экваториальной Гвинее и частично в Нигерии, рассказали собеседники агентства.