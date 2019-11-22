Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель
«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи. Согласно им, неизвестный инвестор провел одну сделку с 850,59 акции компании на 187,7 млрд руб. То, что речь идет именно о продаже квазиказначейского пакета, подтвердила Forbes Московская биржа.
О своих планах провести сделку «Газпром» сообщил накануне, 21 ноября. Сделка состоялась утром 22 ноября по цене 220,7 руб. за одну акцию. Продажа была проведена с огромным дисконтом – более 13% к уровню закрытия за день до этого.
Компания продает свои акции во второй раз за последнее время. В прошлый раз это произошло в июле этого года. Тогда 2,93%, принадлежавших двум дочерним компаниям – нидерландской Gazprom Gerosgaz Holdings BV и кипрской Rosingaz Limited, были проданы за 139,1 млрд руб. Инвестор также был один. Дисконт составил 5,4% к цене закрытия накануне сделки. Покупателя «Газпром» не раскрыл. Bloomberg сообщал, что в сделке принимали участие структуры Аркадия Ротенберга, но представитель бизнесмена опровергал эту информацию.