Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель

Компания продает свои акции во второй раз за последнее время. В прошлый раз это произошло в июле этого года. Тогда 2,93%, принадлежавших двум дочерним компаниям – нидерландской Gazprom Gerosgaz Holdings BV и кипрской Rosingaz Limited, были проданы за 139,1 млрд руб. Инвестор также был один. Дисконт составил 5,4% к цене закрытия накануне сделки. Покупателя «Газпром» не раскрыл. Bloomberg сообщал, что в сделке принимали участие структуры Аркадия Ротенберга, но представитель бизнесмена опровергал эту информацию.