Министр нефти Ирана сообщил о достижении соглашения по сделке ОПЕК+
Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман после заседания анонсировал хорошие новости по сделке ОПЕК+. При этом он отметил, что этот вопрос предстоит еще обсудить со странами, не входящими в ОПЕК.
Ранее мониторинговый комитет ОПЕК+ решил, что действующую квоту по сокращению добычи нефти в 1,2 млн баррелей в сутки необходимо увеличить еще на 500 000. Окончательное решение будет принято 6 декабря на встрече всех входящих в ОПЕК стран и 10 не входящих, в их числе и Россия.
Действующее соглашение предусматривает сокращение добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 г. Срок его действия истекает в конце марта 2020 г.