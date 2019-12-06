Министр нефти Ирана сообщил о достижении соглашения по сделке ОПЕК+

Ранее мониторинговый комитет ОПЕК+ решил, что действующую квоту по сокращению добычи нефти в 1,2 млн баррелей в сутки необходимо увеличить еще на 500 000. Окончательное решение будет принято 6 декабря на встрече всех входящих в ОПЕК стран и 10 не входящих, в их числе и Россия.