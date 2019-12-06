SPAR закроет часть магазинов в России

«ТД Интерторг» – крупнейший франчайзи SPAR в России по количеству магазинов, также управляет универсамами «Семья» и «Идея». На начало октября 2019 г. под его управлением работало 249 универсамов «Семья», восемь супермаркетов «Идея», а также 184 супермаркета и 11 гипермаркетов SPAR. По данным «СПАРК-Интерфакса», по итогам 2018 г. выручка «ТД Интерторг» снизилась на 0,8% по сравнению с 2017-м и составила 73,9 млрд руб. Чистая прибыль за тот же период сократилась на 30% до 721,5 млн руб.