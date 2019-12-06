Бизнес

SPAR закроет часть магазинов в России

Ведомости
Ведомости

Несколько компаний – контрагентов крупнейшего российского франчайзи SPAR («ТД Интерторг») планируют обратиться в суд с заявлением о его банкротстве. Семь соответствующих заявлений появились на портале «Федресурс» (данные за последние два месяца). Первым на это внимание обратил РБК.

Задолженность «ТД Интерторг» перед поставщиками составляет 2,9 млрд руб., следует из данных «Федресурса». Часть из поданных заявлений признана несостоятельными, так как компании еще не обращались в суд с требованием возмещения задолженности.

С января по начало декабря 2019 г. к «ТД Интерторгу» было подано всего 207 исков, отмечает РБК. Среди обратившихся в суд с требованием о взыскании задолженности есть производители овощной, мясной и молочной продукции, а также поставщики прохладительных напитков и сигарет.

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Совладелец «ТД Интерторга» Мушвиг Абдуллаев рассказал РБК, что до середины января компания будет проводить реструктуризацию, включающую закрытие некоторых магазинов. К примеру, это коснется Карелии, Мурманска, Архангельска. Сколько магазинов всего планируется закрыть, он не сообщил. По данным источников «РБК Санкт-Петербург», будут закрыты около 40 точек. Двое других источников утверждают, что количество ликвидируемых магазинов превысит сотню. Абдуллаев заверил, что «ТД Интерторг» полностью рассчитается со всеми поставщиками. В SPAR Russia, российском подразделении компании, ситуацию с задолженностью франчайзи комментировать РБК не стали.

«ТД Интерторг» – крупнейший франчайзи SPAR в России по количеству магазинов, также управляет универсамами «Семья» и «Идея». На начало октября 2019 г. под его управлением работало 249 универсамов «Семья», восемь супермаркетов «Идея», а также 184 супермаркета и 11 гипермаркетов SPAR. По данным «СПАРК-Интерфакса», по итогам 2018 г. выручка «ТД Интерторг» снизилась на 0,8% по сравнению с 2017-м и составила 73,9 млрд руб. Чистая прибыль за тот же период сократилась на 30% до 721,5 млн руб.

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