SPAR закроет часть магазинов в России
Задолженность «ТД Интерторг» перед поставщиками составляет 2,9 млрд руб., следует из данных «Федресурса». Часть из поданных заявлений признана несостоятельными, так как компании еще не обращались в суд с требованием возмещения задолженности.
С января по начало декабря 2019 г. к «ТД Интерторгу» было подано всего 207 исков, отмечает РБК. Среди обратившихся в суд с требованием о взыскании задолженности есть производители овощной, мясной и молочной продукции, а также поставщики прохладительных напитков и сигарет.
Совладелец «ТД Интерторга» Мушвиг Абдуллаев рассказал РБК, что до середины января компания будет проводить реструктуризацию, включающую закрытие некоторых магазинов. К примеру, это коснется Карелии, Мурманска, Архангельска. Сколько магазинов всего планируется закрыть, он не сообщил. По данным источников «РБК Санкт-Петербург», будут закрыты около 40 точек. Двое других источников утверждают, что количество ликвидируемых магазинов превысит сотню. Абдуллаев заверил, что «ТД Интерторг» полностью рассчитается со всеми поставщиками. В SPAR Russia, российском подразделении компании, ситуацию с задолженностью франчайзи комментировать РБК не стали.
«ТД Интерторг» – крупнейший франчайзи SPAR в России по количеству магазинов, также управляет универсамами «Семья» и «Идея». На начало октября 2019 г. под его управлением работало 249 универсамов «Семья», восемь супермаркетов «Идея», а также 184 супермаркета и 11 гипермаркетов SPAR. По данным «СПАРК-Интерфакса», по итогам 2018 г. выручка «ТД Интерторг» снизилась на 0,8% по сравнению с 2017-м и составила 73,9 млрд руб. Чистая прибыль за тот же период сократилась на 30% до 721,5 млн руб.