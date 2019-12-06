Акционер «Основы» Ручьев инвестирует до 500 млн рублей в парки развлечений Challenge Park

«Основа» создана в 2016 г. бывшими акционерами и топ-менеджерами девелопера «Мортон» Александром Ручьевым, Олегом Колченко и Егором Храмовым. Незадолго до этого Ручьев продал «Мортон» акционеру группы ПИК Сергею Гордееву, затем компанию купил сам ПИК. Группа специализируется на строительстве жилья в России, Германии и Чехии (например, комплексы Red7 на проспекте Академика Сахарова, «Грани» в Текстильщиках, «Гоголь парк» в Люберцах), управлении коммерческой недвижимостью (около 130 000 кв. м) и инвестициях в стартапы. У группы также есть IT-парк, сеть оздоровительных комплексов Termoland и доля в сети семейных парков «Zамания».