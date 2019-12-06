Акционер «Основы» Ручьев инвестирует до 500 млн рублей в парки развлечений Challenge Park
Акционер ГК «Основа» Александр Ручьев вместе с партнерами намерен инвестировать в открытие парков развлечений Challenge Park в 2020 г. 450-500 млн руб., рассказал «Ведомостям» представитель последней. По его словам, в следующем году планируется в общей сложности запустить 10 парков в Москве. Два из них появятся в торгово-развлекательных комплексах «Гравитация» в Чертанове и «Щелковский» на Щелковском шоссе.
Инвесторы также ведут переговоры об открытии парков в комплексах «Каширская плаза» и Vegas, добавляет представитель «Основы». Площадь каждого из объектов составит 500 — 1000 кв.м.
Первый парк «Challenge Park» совместно с квестом «Клаустрофобия» был открыт в ноябре этого года в ТРЦ «Афимолл» в деловом центре «Москва сити». Ожидаемая выручка от этого проекта в следующем году — 120 млн руб, говорит представитель «Основы».
«Основа» создана в 2016 г. бывшими акционерами и топ-менеджерами девелопера «Мортон» Александром Ручьевым, Олегом Колченко и Егором Храмовым. Незадолго до этого Ручьев продал «Мортон» акционеру группы ПИК Сергею Гордееву, затем компанию купил сам ПИК. Группа специализируется на строительстве жилья в России, Германии и Чехии (например, комплексы Red7 на проспекте Академика Сахарова, «Грани» в Текстильщиках, «Гоголь парк» в Люберцах), управлении коммерческой недвижимостью (около 130 000 кв. м) и инвестициях в стартапы. У группы также есть IT-парк, сеть оздоровительных комплексов Termoland и доля в сети семейных парков «Zамания».