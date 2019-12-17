«Нафтогаз» подал иск к правительству Украины из-за прав на месторождение

Одним из основателей Ukrainian Energy является предприниматель Майкл Блейзер, который родился на Украине. Его издание связывает с бывшим министром энергетики США Риком Перри. Он в мае представил украинскому президенту Владимиру Зеленскому список лиц, которые могли бы консультировать власти по энергетическим вопросам, в их числе был Блейзер. Через две недели после начала сотрудничества правительства Украины с Блейзером Ukrainian Energy подала заявку на участие в конкурсе на разработку Варвинского месторождения. Единственным конкурентом оказалась «Укргаздобыча». Согласно конкурсной документации заявка «дочки» «Нафтогаза» была выгоднее и предполагала больший объем инвестиций, пишет Time. На это также в ноябре обратило внимание Associated Press.