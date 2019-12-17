«Нафтогаз» подал иск к правительству Украины из-за прав на месторождение
«Нафтогаз» подал в суд на правительство Украины из-за выдачи разрешения американской компании Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области в течение 50 лет, пишет Time со ссылкой на осведомленные источники.
Летом 2019 г. в конкурсе за право осваивать это месторождение принимало участие АО «Укргаздобыча» (одна из дочерних структур «Нафтогаза»), но проиграло американскому конкуренту. «Мы знаем, что наше предложение было лучше», – заявил гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью Time в конце ноября.
По информации издания, «Нафтогаз» считает лиц, которые приняли решение в пользу Ukrainian Energy, пристрастными. Представители «Нафтогаза» требуют в суде отменить выдачу разрешения и пересмотреть итоги конкурса.
Одним из основателей Ukrainian Energy является предприниматель Майкл Блейзер, который родился на Украине. Его издание связывает с бывшим министром энергетики США Риком Перри. Он в мае представил украинскому президенту Владимиру Зеленскому список лиц, которые могли бы консультировать власти по энергетическим вопросам, в их числе был Блейзер. Через две недели после начала сотрудничества правительства Украины с Блейзером Ukrainian Energy подала заявку на участие в конкурсе на разработку Варвинского месторождения. Единственным конкурентом оказалась «Укргаздобыча». Согласно конкурсной документации заявка «дочки» «Нафтогаза» была выгоднее и предполагала больший объем инвестиций, пишет Time. На это также в ноябре обратило внимание Associated Press.
Сам Блейзер заявил Time, что узнал от журналистов о поданном «Нафтогазом» иске. Он отметил, что удивлен судебными претензиями и находит их безосновательными.
В начале декабря власти Украины заявили, что хотят заменить руководство компании «Нафтогаз», а также руководителей около 50 стратегических предприятий страны. Как сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, планируется уволить возглавляющего «Нафтогаз» с 2014 г. Андрея Коболева и руководителя оператора «Укрэнерго» Всеволода Ковальчука.