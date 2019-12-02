Власти Украины решили сменить руководителей стратегических предприятий

«Было принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на всех стратегических компаниях», — сказал Оржель. Он уточнил, что кроме «Нафтогаза» это коснется оператора энергосистемы Украины «Укрэнерго». С 2014 г. «Нафтогаз» возглавляет Андрей Коболев, а «Укрэнерго» с 2015 г. руководит Всеволод Ковальчук.