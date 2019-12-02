Власти Украины решили сменить руководителей стратегических предприятий
Власти Украины планируют заменить руководство компании «Нафтогаз», а также других стратегических предприятий страны, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель. Его выступление транслировал телеканал «Наш».
«Было принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на всех стратегических компаниях», — сказал Оржель. Он уточнил, что кроме «Нафтогаза» это коснется оператора энергосистемы Украины «Укрэнерго». С 2014 г. «Нафтогаз» возглавляет Андрей Коболев, а «Укрэнерго» с 2015 г. руководит Всеволод Ковальчук.
Чиновник добавил, что уволенные руководители предприятий смогут участвовать в конкурсах на общих условиях. Такой подход должен повысить эффективность управления, уточнил он.
Оржель пояснил, что отставки уже начались — правительство уволило Юрия Недашковского с должности президента компании «Энергоатом», эксплуатирующей четыре атомные электростанции на Украине. Недашковский четыре раза становился руководителем «Энергоатома»: в 2000-2003 гг., в 2005-2006, в 2008-2012 и в 2014-2019 гг.
Ранее министр экономики Украины Тимофей Милованов заявлял, что смена руководства планируется в 50 государственных компаниях. По его словам, такое решение было принято после того, как правительство проанализировало финансовые результаты компаний, их репутацию и умение топ-менеджеров работать в команде.