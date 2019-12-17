Менеджмент Rambeler начал процедуру расторжения договора с Lynwood Investments

12 декабря, стало известно об обысках в московском офисе Nginx, а также дома у создателей компании Максима Коновалова и Игоря Сысоева. Следственные действия связаны с уголовным делом, которое возбуждили по заявлению Lynwood Investments CY Ltd. Холдинг считает, что веб-сервер Nginx – это служебное произведение его бывшего сотрудника и любое использование этой программы без согласия Rambler нарушает исключительные права компании. В защиту разработчиков выступило IT-сообщество, президент Сбербанка Герман Греф призывал к рассмотрению спора в Арбитражном суде. 16 декабря совет директоров Rambler Group поручил менеджменту обратиться в правоохранительные органы с просьбой прекратить уголовное дело, а также расторгнуть договор с Lynwood.