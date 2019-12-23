Минпромторг выделит дополнительно 15 млрд рублей на русификацию SuperJet
Минпромторг планирует выделить дополнительно 15 млрд руб. на разработку самолета SuperJet New с максимальным количеством деталей российского производства, следует из размещенного в СПАРК плана-графика министерства. На документ обратил внимание РБК. Контракт на выполнение работ будет заключен в декабре и рассчитан на два года, подтвердили изданию в министерстве.
Это второй этап научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по программе SSJ-New. Он должен быть завершен к 15 декабря 2021 г. Первый этап был завершен в этом году, его стоимость составила 3,5 млрд руб. Контракт был заключен с «Гражданскими самолетами Сухого», единственным разработчиком и производителем SSJ.
Будет также третий этап: Минпромторг планирует заключить новый контракт на продолжение работ по выпуску комплекта рабочей конструкторской документации в 2021 г. Его стоимость министерство назвать отказалось.
Минпромторг решил разработать SuperJet New после введения санкций против России. В новой модификации самолета доля российских компонентов должна составить 50–60%. SSJ-New планируется создать к 2024 г.