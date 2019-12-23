Минпромторг выделит дополнительно 15 млрд рублей на русификацию SuperJet

Это второй этап научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по программе SSJ-New. Он должен быть завершен к 15 декабря 2021 г. Первый этап был завершен в этом году, его стоимость составила 3,5 млрд руб. Контракт был заключен с «Гражданскими самолетами Сухого», единственным разработчиком и производителем SSJ.