Авиакомпании заявили об угрозе срыва полетов в новогодние праздники

В письме говорится, что критическая ситуация возникла из-за того, что Минтранс приостановил процедуру внесения самолетов авиакомпаний в «приложения к соглашениям, заключенным Россией в соответствии со статьей 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации (Передача определенных функций и обязанностей – «Ведомости»)». Самолеты, о которых идет речь, авиакомпании собирались использовать в новогодние праздники. Но из-за того что они не включены в указанные приложения, их невозможно внести в сертификаты эксплуатантов, что может стать причиной массового срыва программ полетов в пиковые дни новогодних праздников. Как указывает Тасун в письме, все необходимые документы ранее были представлены в департамент госполитики в области гражданской авиации Минтранса.