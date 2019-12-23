Авиакомпании заявили об угрозе срыва полетов в новогодние праздники
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят 27 российских авиакомпаний, заявила о возможном срыве полетов в новогодние праздники из-за отсутствия решений Минтранса по поводу использования около 30 самолетов. Письмо с соответствующим предупреждением 20 декабря президент АЭВТ Владимир Тасун направил замминистра транспорта Александру Юрчику. Ассоциация считает сложившуюся ситуацию критической.
В письме говорится, что критическая ситуация возникла из-за того, что Минтранс приостановил процедуру внесения самолетов авиакомпаний в «приложения к соглашениям, заключенным Россией в соответствии со статьей 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации (Передача определенных функций и обязанностей – «Ведомости»)». Самолеты, о которых идет речь, авиакомпании собирались использовать в новогодние праздники. Но из-за того что они не включены в указанные приложения, их невозможно внести в сертификаты эксплуатантов, что может стать причиной массового срыва программ полетов в пиковые дни новогодних праздников. Как указывает Тасун в письме, все необходимые документы ранее были представлены в департамент госполитики в области гражданской авиации Минтранса.
Тасун попросил Юрчика рассмотреть обращение АЭВТ для снижения риска срывов программ перевозок в новогодние праздники и поручить департаменту госполитики ведомства включить самолеты в вышеупомянутые приложения.
«Ведомости» ожидают комментария от Минтранса.