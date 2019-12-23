Boeing объявил о смене руководителя

Полеты Boeing 737 Max были прекращены по всему миру после того, как в течение одного года произошли две авиакатастрофы с самолетами данной модификации. В Индонезии 29 октября 2018 г. и в Эфиопии 10 марта 2019 г. лайнеры Boeing 737 Max потерпели крушение менее чем через 10 минут после взлета. В авиакатастрофах погибли 346 человек. В обоих случаях следствие пришло к выводу, что причиной крушения, скорее всего, был сбой в работе системы MCAS, отвечающей за угол наклона носа самолета.