Boeing объявил о смене руководителя
Президент и исполнительный директор Boeing Дэннис Мюленбург уйдет в отставку 13 января 2020 г. Его обязанности временно будет исполнять председатель совета директоров компании Дэвид Калхун, председателем правления будет назначен независимый директор Лоуренс Келлнер, говорится в сообщении Boeing. Отставка произошла на фоне неудачного запуска космического корабля Starliner и переноса сроков возобновления полетов Boeing 737 Mах до начала 2020 г.
«Совет директоров решил, что смена руководства необходима для восстановления уверенности в том, что компания движется вперед. Она работает над восстановлением отношений с регулирующими органами, клиентами и другими заинтересованными сторонами», – отмечается в сообщении. Новое руководство Boeing будет принимать решения в соответствии с приверженностью полной прозрачности, включая эффективную и упреждающую связь с авиационными регуляторами, говорится в пресс-релизе.
«Я рад, что Калхун согласился возглавить Boeing на этом критическом этапе», – приводятся в сообщении слова Келлнера. Правление и команда Boeing с нетерпением ожидает совместной работы с ним для обеспечения движения «вперед для нашей компании», добавил он.
Мюленбург был назначен главным исполнительным директором в июле 2015 г., пост президента он занял в декабре 2013 г. С марта 2016 г. до октября 2019 г. он также занимал должность председателя совета директоров. Мюленбург работает в Boeing с июня 1985 г. Ранее Мюленбург отказался от годовых бонусов и акционных вознаграждений до возобновления полетов Boeing 737 Max.
Полеты Boeing 737 Max были прекращены по всему миру после того, как в течение одного года произошли две авиакатастрофы с самолетами данной модификации. В Индонезии 29 октября 2018 г. и в Эфиопии 10 марта 2019 г. лайнеры Boeing 737 Max потерпели крушение менее чем через 10 минут после взлета. В авиакатастрофах погибли 346 человек. В обоих случаях следствие пришло к выводу, что причиной крушения, скорее всего, был сбой в работе системы MCAS, отвечающей за угол наклона носа самолета.