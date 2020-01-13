Woodward и Hexcel объединятся для новых разработок в авиастроении

По их заявлениям, слияние стало ответом на растущую волну давления, с которым сталкивается отрасль в связи изменениями климата. Оно позволит увеличить расходы на исследования и разработки эффективных двигателей и более легких частей для самолетов, которые уменьшат парниковые выбросы в атмосферный воздух при авиаперевозках. По словам генерального директора Hexcel Ника Станэйджа, на эти цели планируется направить до 5 процентов от годовых продаж новой компании.