Woodward и Hexcel объединятся для новых разработок в авиастроении
Американские Woodward и Hexcel, производители двигателей и комплектующих для Airbus и Boeing, приняли решение о слиянии. Новая компания Woodward Hexcel войдет в число крупнейших поставщиков аэрокосмической отрасли, пишет The Wall Street Jornal со ссылкой на заявления руководителей компаний.
По их заявлениям, слияние стало ответом на растущую волну давления, с которым сталкивается отрасль в связи изменениями климата. Оно позволит увеличить расходы на исследования и разработки эффективных двигателей и более легких частей для самолетов, которые уменьшат парниковые выбросы в атмосферный воздух при авиаперевозках. По словам генерального директора Hexcel Ника Станэйджа, на эти цели планируется направить до 5 процентов от годовых продаж новой компании.
Объединенная компания получит название Woodward Hexcel и войдет в число крупнейших поставщиков аэрокосмической промышленности Совокупная рыночная капитализация компаний составляет $13,7 млрд. В прошлом году совокупный объем их продаж достиг $5,3 млрд, на предприятиях работает 16 тыс.сотрудников.
Сделка будет структурирована как слияние равных сторон, Ник Станедж возглавит объединенную компанию, а гендиректор Woodward Том Жандрон станет исполнительным председателем.
Woodward и Hexcel выпускают комплектующие и двигатели для большинства коммерческих и военных самолетов, а также поставляют продукцию на авто -, электроэнергетические и другие рынки.