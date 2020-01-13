«Коммерсантъ» узнал об уходе пилотов из крупнейшей грузовой авиакомпании России

Пилоты крупнейшей в России грузовой авиакомпании AirBridgeCargo (входит в группу «Волга-Днепр») начали уходить в другие компании, в том числе в «Аэрофлот» и «Победу», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на рынке авиаперевозок. По словам одного из них, с ноября 2019 г. в AirBridgeCargo начались задержки с выплатой зарплаты.