«Коммерсантъ» узнал об уходе пилотов из крупнейшей грузовой авиакомпании России
Пилоты крупнейшей в России грузовой авиакомпании AirBridgeCargo (входит в группу «Волга-Днепр») начали уходить в другие компании, в том числе в «Аэрофлот» и «Победу», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на рынке авиаперевозок. По словам одного из них, с ноября 2019 г. в AirBridgeCargo начались задержки с выплатой зарплаты.
Источник в группе «Волга-Днепр» рассказал газете, что за последний квартал прошлого года из компании ушли только 10 пилотов. По его словам, о массовом оттоке речи нет. Другой собеседник «Коммерсанта», близкий к группе, заявил, что задержка выплат произошла лишь раз: сотрудникам не выдали аванс, но в дату выплаты зарплаты перечислили сразу всю сумму.
В AirBridgeCargo сказали газете, что не могут отметить значительных изменений в летном составе, а все выплаты сотрудникам производятся своевременно и в полном объеме.
В 2019 г. AirBridgeCargo получит около 100 млн руб. убытка, предполагает собеседник «Коммерсанта», близкий к группе «Волга-Днепр». Официальные данные за прошлый год компания раскроет в конце января. В 2017 г. AirBridgeCargo получила 4 млрд руб. прибыли при выручке 80,2 млрд руб., в 2018 г. – 1 млрд руб. прибыли при выручке 99,2 млрд руб.