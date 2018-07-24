В России появилась новая грузовая авиакомпания
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На прошлой неделе в России появилась новая грузовая авиакомпания, Росавиация выдала ей сертификат эксплуатанта, она будет работать под брендом E-Cargo, рассказал топ-менеджер компании в авиатранспортной отрасли. Сертификат эксплуатанта получило ООО «Ерофей», в парке компании один самолет Boeing 757-200F (Freighter, конвертированный в грузовой пассажирский самолет. – «Ведомости»), подтвердил представитель Росавиации.
«Ерофей», по данным ЕГРЮЛ, зарегистрирован в Хабаровске, на 100% принадлежит Андрею Чупрову. Всего в парке будет пять самолетов, первое судно уже прибыло в «Домодедово» и 24 июля должно совершить свой первый коммерческий рейс в Певек с 30 т груза на борту, передал «Ведомостям» Чупров. Представитель «Домодедово» это подтвердил. Компания планирует совершать чартерные грузовые перевозки из «Домодедово», добавил он.
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