Бизнес

Мордашов и «Роснано» намереваются создать инвестфонд в ветроэнергетике

Ведомости

«Нордэнергогрупп» бизнесмена Алексея Мордашова и «Роснано» подписали меморандум о планах создания инвестфонда по локализации электротехнического оборудования ветроэнергетической установки (ВЭУ). В сообщении «Роснано» поясняется, что сотрудничество предусматривает проекты по производству генератора, частотного преобразователя (конвертера), а также трансформатора ветроэнергетической установки.

Финансовые параметры фонда планируется согласовать во II квартале 2020 г., сообщает «Роснано».

Это не первые инвестиции Мордашова в возобновляемую энергетику. В 2018 г. его компания создала СП с испанской Windar Renovables и «Роснано» для производства башен ветроэнергетических установок. В 2019 г. завод приступил к производству башен ВЭУ для Siemens Gamesa.

Ранее по теме: Российские башни для ветряных станций купит Siemens Gamesa

Локализация производства энергооборудования является частью правительственной программы стимулирования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на оптовом рынке электрической энергии и мощности. По этой программе на ежегодных аукционах с победителями заключался договор поставки мощности, гарантирующий повышенный платеж рынка на 15 лет c возвратом инвестиций. Инвесторы в ветрогенерацию обязаны обеспечить уровень локализации оборудования ВЭУ не менее 65%. В сентябре 2020 г. правительство приняло решение о новой программе поддержки ВИЭ в 2025–2035 гг.

В 2018 г. «Силовые машины» Мордашова попали под санкции США. В мае 2019 материнская структура «Севергрупп» сообщила, что децентрализует активы «Силовых машин» в самостоятельные бизнес-единицы. Для их управления была создана отдельная управляющая и инвестиционная компания – «Нордэнергогрупп» (дочерняя компания «Севергрупп»).

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.