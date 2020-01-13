Мордашов и «Роснано» намереваются создать инвестфонд в ветроэнергетике

Локализация производства энергооборудования является частью правительственной программы стимулирования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на оптовом рынке электрической энергии и мощности. По этой программе на ежегодных аукционах с победителями заключался договор поставки мощности, гарантирующий повышенный платеж рынка на 15 лет c возвратом инвестиций. Инвесторы в ветрогенерацию обязаны обеспечить уровень локализации оборудования ВЭУ не менее 65%. В сентябре 2020 г. правительство приняло решение о новой программе поддержки ВИЭ в 2025–2035 гг.