Мордашов и «Роснано» намереваются создать инвестфонд в ветроэнергетике
«Нордэнергогрупп» бизнесмена Алексея Мордашова и «Роснано» подписали меморандум о планах создания инвестфонда по локализации электротехнического оборудования ветроэнергетической установки (ВЭУ). В сообщении «Роснано» поясняется, что сотрудничество предусматривает проекты по производству генератора, частотного преобразователя (конвертера), а также трансформатора ветроэнергетической установки.
Финансовые параметры фонда планируется согласовать во II квартале 2020 г., сообщает «Роснано».
Локализация производства энергооборудования является частью правительственной программы стимулирования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на оптовом рынке электрической энергии и мощности. По этой программе на ежегодных аукционах с победителями заключался договор поставки мощности, гарантирующий повышенный платеж рынка на 15 лет c возвратом инвестиций. Инвесторы в ветрогенерацию обязаны обеспечить уровень локализации оборудования ВЭУ не менее 65%. В сентябре 2020 г. правительство приняло решение о новой программе поддержки ВИЭ в 2025–2035 гг.
В 2018 г. «Силовые машины» Мордашова попали под санкции США. В мае 2019 материнская структура «Севергрупп» сообщила, что децентрализует активы «Силовых машин» в самостоятельные бизнес-единицы. Для их управления была создана отдельная управляющая и инвестиционная компания – «Нордэнергогрупп» (дочерняя компания «Севергрупп»).