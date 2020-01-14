Новый гендиректор Boeing может получить $7 млн за возвращение 737 Max
Новый президент и генеральный директор Boeing Дэвид Кэлхун может получить вознаграждение в $7 млн в случае возвращения в эксплуатацию самолета 737 Max, говорится в документах на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США. Первым на это обратил внимание Business Insider.
Топ-менеджер получит эти деньги за «полное и безопасное возвращение в эксплуатацию» лайнера и восстановление его репутации после двух авиакатастроф с самолетами данной модификации. Зарплата Кэлхуна составит $1,4 млн в год, таким образом, он может получить бонус, в пять раз превышающий его базовую зарплату, отмечает портал. Кроме того, Кэлхун может рассчитывать на несколько бонусов, один из которых составит не меньше $2,5 млн.
Полеты Boeing 737 Max были прекращены по всему миру после того, как в течение одного года произошли две авиакатастрофы с участием самолетов этой модели. В Индонезии 29 октября 2018 г. и в Эфиопии 10 марта 2019 г. лайнеры Boeing 737 Max потерпели крушение менее чем через 10 минут после взлета. В авиакатастрофах погибли 346 человек. В обоих случаях следствие пришло к выводу, что причиной крушения, скорее всего, был сбой в работе системы MCAS, отвечающей за угол наклона носа самолета.
Предыдущий руководитель Boeing Деннис Мюленбург ушел в отставку в декабре 2019 г. после неудачного запуска космического корабля Starliner и переноса сроков возобновления полетов 737 Mах до начала 2020 г. В январе Boeing сообщил, что Мюленбург при увольнении получит $62 млн, писал Reuters. Кэлхун официально занял должность руководителя компании 13 января, до этого он работал в совете директоров.