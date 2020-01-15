«Яндекс-станции» поставят в салоны Xiaomi в регионах

Устройства «Яндекса» представлены как в онлайн, так и в офлайн-рознице. В частности, в сети «Связной», DNS и др. «Яндекс.Станция» предлагается к продаже по цене от 10,99 тыс. руб., «Яндекс.Станция Мини» — от 3,99 тыс. руб. Рынок умных устройств по итогам года вырос на 22% в деньгах, до 8,3 млрд руб., и на 20% в штуках, до 1,8 млн (по данным «М.Видео—Эльдорадо»).