«Яндекс-станции» поставят в салоны Xiaomi в регионах
Умные устройства под брендом «Яндекса» начали поставлять в региональную розницу Xiaomi. Этим занялся новый официальный дистрибутор «Яндекса» — компания «Марвел-Дистрибуция», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ее гендиректора Алексея Мельникова.
«Марвел-Дистрибуция» начала поставлять колонки и системы умного дома под брендом «Яндекса» в региональную розничную сеть Xiaomi, рассказал Мельников. В пресс-службе «Яндекса» подтвердили, что новый партнер займется поставками устройств наряду с другим компаниями.
Партнерство с «Марвел-Дистрибуцией» позволит «Яндексу» расширить присутствие в тех городах, где присутствуют преимущественно региональные игроки. В регионах компании придется конкурировать с бюджетными устройствами производства Irbis и Dexp с голосовым помощником «Алиса».
Розничная сеть Xiaomi активно растет. На конец 2019 г., по словам Мельникова, у нее действовало 67 салонов в 50 городах. Предполагается к началу весны открыть еще 30 торговых точек. По данным «Марвел-Дистрибуции», продажи смартфонов Xiaomi через «Марвел-Дистрибуцию» в прошлом году составили более 1,1 млн штук.
Устройства «Яндекса» представлены как в онлайн, так и в офлайн-рознице. В частности, в сети «Связной», DNS и др. «Яндекс.Станция» предлагается к продаже по цене от 10,99 тыс. руб., «Яндекс.Станция Мини» — от 3,99 тыс. руб. Рынок умных устройств по итогам года вырос на 22% в деньгах, до 8,3 млрд руб., и на 20% в штуках, до 1,8 млн (по данным «М.Видео—Эльдорадо»).
Выход «Яндекс.Станции Мини» подстегнул спрос на умные колонки «Яндекса» во втором полугодии, говорят в «Связном». С июля по декабрь в сравнении с первым полугодием продажи «Яндекс.Станций» у ритейлера выросли в четыре с половиной раза в натуральном выражении и в три раза в денежном. В «МегаФоне» в декабре было продано 2,9 тыс. «Яндекс.Станций», рассказал гендиректор «МегаФон Ритейла» Андрей Левыкин. Всего за год ритейлер продал 5,5 тыс. «Яндекс.Станций».