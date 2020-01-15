Японская Fujifilm претендует на покупку французской Curium Pharma

Fujifilm, по данным Bloomberg, за последние два года приобрела зарубежных активов на $3,5 млрд . В прошлом году Fujifilm купила акции в азиатском совместном с Xerox предприятии и договорилась в декабре о покупке Hitachi Ltd.'s diagnostics imaging unit за 179 млрд иен ($1,6 млрд ).