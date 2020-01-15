Правительство поручило отменить одну из льгот по НДПИ для нефтяных компаний

Понижающий коэффициент 0,7 был введен в 2002 г. после перехода от отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы к взиманию НДПИ. Ранее от отчислений власти освободили компании, осуществляющие разведку запасов за свой счет или полностью возмещающие государству расходы на разведку. После перехода к НДПИ льгота позволила сохранить преференции для таких компаний и возместить издержки на поиск и разведку месторождений до 2001 г.