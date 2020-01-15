В аэропорту «Шереметьво» откроется магазин Spar
В общедоступной зоне терминала C аэропорта «Шереметьево» откроется магазин Spar, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта. По данным издания, развивать новую точку будет российский франчайзи сети Spar Middle Volga (ООО «Спар Миддл Волга»). Компания уже искала персонал для работы в новом магазине, следует из профиля на портале Headhunter. В пресс-службе «Шереметьво» отказались назвать оператора магазина. Spar Middle Volga не стала комментировать данную информацию.
Spar не первая продуктовая сеть, решившая открыть магазин в аэропорту. Осенью 2019 г. в Шереметьево открылся «Вкусвилл». В пресс-службе аэропорта «Домодедово» «Коммерсанту» сообщили об открытии в 2020 г. супермаркета на первом этаже зоны прилета международных авиалиний, не уточняя название сети. В Пулково в этом году новые продуктовые магазины не появятся, но в 2019 г. их число увеличилось с двух до шести объектов, отмечает газета.
Сеть Spar была основана в 1932 г. в Нидерландах. Сегодня она насчитывает более 13 000 магазинов в 48 странах. В 2018 г. глобальный оборот Spar увеличился на 5,4%, до 35,8 млрд евро. В России компания работает через нескольких партнеров по франшизе. Под управлением «Спар Миддл Волга» более 200 магазинов, расположенных в Нижнем Новгороде, Москве и Московской области. В 2018 г. выручка компании увеличилась вчетверо, до 4,3 млрд руб., чистая прибыль — почти втрое, до 329,28 млн руб. Согласно ЕГРЮЛ, «Спар Миддл Волга» принадлежит нижегородским бизнесменам Альберту Гусеву и Юрию Маркину.