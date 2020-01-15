В аэропорту «Шереметьво» откроется магазин Spar

Сеть Spar была основана в 1932 г. в Нидерландах. Сегодня она насчитывает более 13 000 магазинов в 48 странах. В 2018 г. глобальный оборот Spar увеличился на 5,4%, до 35,8 млрд евро. В России компания работает через нескольких партнеров по франшизе. Под управлением «Спар Миддл Волга» более 200 магазинов, расположенных в Нижнем Новгороде, Москве и Московской области. В 2018 г. выручка компании увеличилась вчетверо, до 4,3 млрд руб., чистая прибыль — почти втрое, до 329,28 млн руб. Согласно ЕГРЮЛ, «Спар Миддл Волга» принадлежит нижегородским бизнесменам Альберту Гусеву и Юрию Маркину.