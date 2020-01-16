Nestle направит $2 млрд на разработку технологий переработки пластика

В прошлом году корпорация поставила цель к 2025 г. сделать 100% своей упаковки пригодной для вторичной переработки (сейчас 64%). Кроме того, Nestle стремится увеличить долю переработанного пластика в своей упаковке. В планах компании — замена пластиковых соломинок на бумажные, производство бутылок для воды из полностью переработанных материалов, повторное использование упаковки.