Nestle направит $2 млрд на разработку технологий переработки пластика
Швейцарская компания Nestle, производящая продукты питания, корма для животных, косметику и фармацевтическую продукцию, намерена инвестировать 2 млрд франков (чуть более $2 млрд) в развитие технологий переработки пластика. Об этом сообщается на сайте компании.
В прошлом году корпорация поставила цель к 2025 г. сделать 100% своей упаковки пригодной для вторичной переработки (сейчас 64%). Кроме того, Nestle стремится увеличить долю переработанного пластика в своей упаковке. В планах компании — замена пластиковых соломинок на бумажные, производство бутылок для воды из полностью переработанных материалов, повторное использование упаковки.
Для достижения этих целей компания намерена инвестировать в развитие технологий создания из переработанного пластика упаковки, пригодной для пищевых продуктов, следует из сообщения.
«Качество и безопасность продуктов питания имеют первостепенное значение, и упаковка играет важную роль в обеспечении этого», — подчеркнула Nestle. Компания пояснила, что безопасную упаковку для пищевых продуктов сейчас сложно создавать из переработанного пластика.