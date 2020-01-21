Офисы Mitsubishi и ее поставщиков в Германии обыскали из-за дизельгейта
Прокуратура Германии провела обыски в десятке офисов дочерних подразделений и компаний-партнеров Mitsubishi. Их причиной стало расследование дела об установке на автомобили устройств и программного обеспечения, которые занижают данные о выбросах дизельных двигателей. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на прокурора Франкфурта Надю Нессен.
По данным прокурора, расследование было начато в ноябре 2019 г., когда управление автомобильных дорог Германии сообщило, что при плановой проверке обнаружило незаконное программное обеспечение на автомобилях Mitsubishi. Предмет внимания следователей — автомобили с 1,6-литровыми и 2,2-литровыми четырехцилиндровыми дизельными двигателями, которые подпадают под действие стандартов Euro-5 и Euro-6, отметили в прокуратуре.
Обыски, по данным WSJ, проходили в течение дня в десяти офисах в Гессене, Нижней Саксонии и Баварии. Как сообщает Reuters, это происходило в помещениях компании и двух ее поставщиков во Франкфурте, Ганновере и Регенсбурге. «Mitsubishi Motors, конечно, будет сотрудничать и содействовать этому расследованию», — цитирует агентство сообщение автопроизводителя.
Японский концерн стал последним из автопроизводителей-участников так называемого дизельгейта, то есть сокрытия уровней загрязнения воздуха автомобилями с дизельными двигателями. В 2015 году было установлено, что дизельные автомобили Volkswagen оснащались «обманным устройством» для маскировки высоких выбросов оксидов азота. Общие потери компании от дизельгейта достигли 30 млрд евро ($33 млрд) в виде штрафов, компенсаций и других расходов.