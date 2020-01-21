Офисы Mitsubishi и ее поставщиков в Германии обыскали из-за дизельгейта

Обыски, по данным WSJ, проходили в течение дня в десяти офисах в Гессене, Нижней Саксонии и Баварии. Как сообщает Reuters, это происходило в помещениях компании и двух ее поставщиков во Франкфурте, Ганновере и Регенсбурге. «Mitsubishi Motors, конечно, будет сотрудничать и содействовать этому расследованию», — цитирует агентство сообщение автопроизводителя.