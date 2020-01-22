Владелец Louis Vuitton уступил первенство в списке Forbes из-за коронавируса
Генеральный директор Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно уступил первенство в списке самых богатых людей мира журнала Forbes владельцу Amazon Джеффу Безосу. Он были лидером списка с конца прошлой недели. Причиной финансовых потерь Арно стала информация о распространении в КНР коронавируса, сообщает издание.
По данным журнала, состояние Арно в последние три дня уменьшилось на $3,7 млрд — до 112,9 млрд из-за падения цены на акции компании. Оно было вызвано новостями о коронавирусе, который вызывает пневмонию, в Китае. Вспышка заболевания может сказаться на туризме и торговле в КНР в период празднования Нового года.
Состояние же Безоса в те же три дня выросло за счет роста акций Amazon на $489 млн, до 116,1 млрд. Арно занимал первое место в списке богатых людей три дня, 16 декабря ему удалось сделать это в течение еще более короткого срока. Безос, по данным Forbes, с 2010 г. увеличил свое состояние на $974 млрд, журнал признал его самым успешным миллиардером десятилетия.
Случаи пневмонии, вызванной новым коронавирусом, впервые были зафиксированы в китайском городе Ухань 31 декабря. Количество заболевших более 300 человек, три человека умерли. Вспышка вируса произошла в преддверии Лунного нового года. Новогодние праздники в КНР в этом году приходятся на неделю после 25 января.