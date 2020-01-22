Владелец Louis Vuitton уступил первенство в списке Forbes из-за коронавируса

Состояние же Безоса в те же три дня выросло за счет роста акций Amazon на $489 млн, до 116,1 млрд. Арно занимал первое место в списке богатых людей три дня, 16 декабря ему удалось сделать это в течение еще более короткого срока. Безос, по данным Forbes, с 2010 г. увеличил свое состояние на $974 млрд, журнал признал его самым успешным миллиардером десятилетия.