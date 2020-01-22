Капитализация Tesla впервые превысила $100 млрд

От капитализации Tesla напрямую зависит вознаграждение гендиректора компании Илона Маска. В 2018 г. акционеры Tesla приняли решение не выплачивать Маску зарплату в ближайшие 10 лет. Вместо этого он будет получать опцион, разбитый на 12 частей. Каждый опцион будет перечисляться гендиректору при превышении капитализации компании определенного рубежа. Последний опцион будет выплачен при условии повышения рыночной стоимости компании до $650 млрд. Если капитализация Tesla превысит $100,1 млрд и будет держаться выше этого уровня, то Маск получит свой первый транш, оцениваемый Bloomberg в $346 млн.