Волож продаст небольшой пакет акций «Яндекса»
Семейный траст сооснователя и гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа собирается продать более 2 млн акций компании, говорится в сообщении «Яндекса», опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам США. Речь идет о продаже пакета в размере до 2 029 580 акций класса А, что составляет 4,4% акций. Акции могут быть выставлены на продажу с 23 января и до конца текущего года.
На 19.30 мск на бирже Nasdaq стоимость акции «Яндекса» составляла $45,24 (+0,42%). Таким образом, рыночная стоимость всего пакета может составлять $90 млн.
Сейчас Волож и его семейный фонд владеют 9,9% капитала «Яндекса» и контролируют 48,6% голосов. Согласно документам «Яндекса», если Волож продаст около 2 млн акций класса А, то его доля незначительно снизится – до 9,3% капитала и 47,2% голосов.
«Яндекс» в ноябре объявил о планах изменить структуру управления компанией. Для этого будет создан Фонд общественных интересов. С советом директоров этого фонда «Яндекс» будет согласовывать консолидацию 10% и более своих акций, передачу существенной интеллектуальной собственности и персональных данных пользователей. Фонд также будет наделен правом временно отстранять гендиректора компании. Новая структура будет учреждена в калининградском офшоре в форме международного фонда.