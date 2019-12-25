Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»
Представитель «Яндекса» подтвердил ТАСС эту информацию, напомнив, что после регистрации Фонда общественных интересов «золотая акция» будет передана в него. «Золотая акция» дает право блокировать продажу более 25% акций интернет-компании.
«Яндекс» объявил о планах изменить структуру управления компанией 18 ноября. Тогда же стало известно, что будет создан Фонд общественных интересов, с советом директоров которого «Яндекс» будет согласовывать консолидацию 10% и более своих акций, передачу существенной интеллектуальной собственности и персональных данных пользователей. Фонд также получит право временно отстранять гендиректора компании. Новая структура будет учреждена Yandex N.V. в калининградском офшоре в форме международного фонда.
В совет директоров фонда войдут 11 человек: представители пяти государственных вузов, три независимых директора из Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Школы управления «Сколково» и Фонда поддержки 57-й школы, а также гендиректор и основатель группы компаний «Яндекса» Аркадий Волож, управляющий директор – Тигран Худавердян и гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина. 20 декабря акционеры «Яндекса» на внеочередном собрании одобрили новую структуру управления компанией.