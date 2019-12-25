Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»

«Яндекс» объявил о планах изменить структуру управления компанией 18 ноября. Тогда же стало известно, что будет создан Фонд общественных интересов, с советом директоров которого «Яндекс» будет согласовывать консолидацию 10% и более своих акций, передачу существенной интеллектуальной собственности и персональных данных пользователей. Фонд также получит право временно отстранять гендиректора компании. Новая структура будет учреждена Yandex N.V. в калининградском офшоре в форме международного фонда.