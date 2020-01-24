Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании
Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России. Потенциал дальнейшего роста связан с увеличением расходов государства на инфраструктурную и социальную поддержку. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на мнения инвестиционных стратегов.
Как отмечает агентство, названные компании уже продемонстрировали рост, а некоторые из них имеют большой потенциал к его продолжению. Рост акций опрошенные эксперты связывают со сменой правительства и заявленным ростом бюджетных социальных расходов и вложений государства в инфраструктурные проекты.
Так, акции «Детского мира» (ритейлер детских товаров) выросли на 11% (с 15 по 23 января) в связи с объявленными планами об увеличении поддержки семьям и бедным. По данным агентства, сумма этих расходов составит $65 млрд до 2024 г. Другой ритейлер — «Магнит» — вырос более чем на 8%. Это аналитики объясняют стимулами к росту средней зарплаты в стране.
ТКС (Тинькофф банк) и Сбербанк, по оценке опрошенных, могут выиграть за счет «улучшения темпов погашения кредитов» в условиях роста социальных расходов государства. Магнитогорский металлургический комбинат поднялся после смены правительства на 5,4%. Это объясняется тем, что рынок позитивно оценивает внутренний спрос на сталь из-за строительных проектов, предусмотренных четырехлетним планом по созданию инфраструктуры ($400 млрд по данным агентства).
https://www.rbc.ru/finances/24/01/2020/5e2a1c969a79473d0e0191bb?from=newsfeed