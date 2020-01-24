Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

Так, акции «Детского мира» (ритейлер детских товаров) выросли на 11% (с 15 по 23 января) в связи с объявленными планами об увеличении поддержки семьям и бедным. По данным агентства, сумма этих расходов составит $65 млрд до 2024 г. Другой ритейлер — «Магнит» — вырос более чем на 8%. Это аналитики объясняют стимулами к росту средней зарплаты в стране.