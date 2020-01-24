«Аэрофлот» предложил пассажирам вернуть билеты в Китай без штрафных санкций

В Китае распространяется новый коронавирус, им уже заразились свыше 800 человек, 25 человек, по данным на утро пятницы, погибли. При этом уже есть излечившиеся. Главный очаг вируса – город Ухань. В него «Аэрофлот» не летает, но летают его китайские-партнеры по кодшеринговым соглашениям. Этот двухнедельный период (24 января – 7 февраля) сами китайские власти обозначили как наиболее опасный для заражения и рекомендовали всем своим перевозчикам – авиационным и железнодорожным – возвращать деньги за билеты пассажирам, которые откажутся от путешествий в этой период, напоминает сотрудник российской авиакомпании.