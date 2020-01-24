«Аэрофлот» предложил пассажирам вернуть билеты в Китай без штрафных санкций
В связи с эпидемиологической обстановкой в Китае «Аэрофлот» предоставляет пассажирам возможность изменить дату вылета или вернуть приобретенные билеты без штрафных санкций по всем направлениям «Аэрофлота» в/из Китая: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Харбин, а также по направлениям, выполняемым в рамках кодшеринга с китайскими авиакомпаниями China Eastern и China Southern (Санья, Далянь, Ухань). В Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг «Аэрофлот» летает из Москвы, в общей сложности выполняя шесть рейсов в Китай и обратно в сутки. В Харбин прямых рейсов в расписании перевозчика сейчас нет.
Билеты с вылетом в период с 24 января по 7 февраля можно вернуть или изменить дату вылета позднее 29 февраля, сообщил перевозчик. Обычно вернуть билеты с возвратом денег или изменить дату вылета могут только пассажиры бизнес-класса или купившие билеты классов «эконом максимум» и «комфорт максимум», которые стоят в разы дороже эконом-класса, следует из информации на сайте «Аэрофлота». Бесплатный возврат и изменение даты вылета будут доступны только тем пассажирам, которые купили билеты не позднее 24 января, сообщил представитель «Аэрофлота».
В Китае распространяется новый коронавирус, им уже заразились свыше 800 человек, 25 человек, по данным на утро пятницы, погибли. При этом уже есть излечившиеся. Главный очаг вируса – город Ухань. В него «Аэрофлот» не летает, но летают его китайские-партнеры по кодшеринговым соглашениям. Этот двухнедельный период (24 января – 7 февраля) сами китайские власти обозначили как наиболее опасный для заражения и рекомендовали всем своим перевозчикам – авиационным и железнодорожным – возвращать деньги за билеты пассажирам, которые откажутся от путешествий в этой период, напоминает сотрудник российской авиакомпании.
Из Москвы в эти крупнейшие города Китая другие российские авиакомпании не летают, другие крупные перевозчики – S7, «Уральские авиалинии» – летают в Китай из своих региональных хабов, соответственно Новосибирска и Екатеринбурга.