Варданян продал долю в бизнес-центре у Кремля
Китайская Fosun, представляющая консорциум китайских инвесторов, стала единоличным собственником бизнес-центра у Кремля – «Воздвиженка центр», выкупив 10% проекта у фонда Рубена Варданяна. Об этом сообщает РБК со ссылкой на выписки из кипрского реестра компаний и ЕГРН.
Стороны подтвердили факт сделки, ее сумма не раскрывается. Причины продажи своей доли Варданян не назвал. Гендиректор Fosun Eurasia Capital (управляет активами Fosun в России) Татьяна Тернавская сказала, что компания готова «потенциально инвестировать в другие проекты в будущем». По оценкам экспертов, 10% в бизнес-центре могут стоить $22–25 млн.
Бизнес-центр расположен на ул. Воздвиженке, 10. Его общая площадь – 66 700 кв. м. Здание построено в 2008 г. на месте исторического здания Военторга, которое снесли в 2003 г. Основным арендатором офисов в бизнес-центре является госкомпания Дом.РФ. Fosun и Avica Property Investors Варданяна купили бизнес-центр на Воздвиженке в 2017 г. у структур экс-владельца «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева.
В 2018-м Fosun начала разработку концепции реновации бизнес-центра: планируется обновить общие зоны в здании, а также лифты и паркинг. На все работы планируется потратить $15–25 млн. Ранее в здании был флагманский магазин сети «Детский мир». Источники РБК рассказали, что теперь там планируется разместить коворкинг.