Варданян продал долю в бизнес-центре у Кремля

Бизнес-центр расположен на ул. Воздвиженке, 10. Его общая площадь – 66 700 кв. м. Здание построено в 2008 г. на месте исторического здания Военторга, которое снесли в 2003 г. Основным арендатором офисов в бизнес-центре является госкомпания Дом.РФ. Fosun и Avica Property Investors Варданяна купили бизнес-центр на Воздвиженке в 2017 г. у структур экс-владельца «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева.