FT: ОПЕК+ думает о сокращении нефтедобычи из-за коронавируса

Но из-за начавшейся в конце декабря эпидемии коронавируса Китай закрыл некоторые города на карантин, ввел ограничения на использование транспорта внутри страны и запретил продажи групповых туров за границу. Цены на нефть начали падать из-за опасений, что это ударит по спросу на нее. За последнюю неделю баррель Brent подешевел более чем на 8%, и в понедельник, 27 января, его стоимость опустилась ниже $60. В 18:00 мск она составляла $59,56 за баррель.