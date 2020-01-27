РИА «Новости» узнали о подаче «А-Проперти» ходатайства на покупку 100% Эльги в ФАС

Эльга в Якутии — одно из крупнейших в России месторождений коксующегося угля с запасами 2,2 млрд т. и ключевой инвестпроект «Мечела» Игоря Зюзина. Проект ведут три ООО: «Эльга-дорога», «Мечел транс восток» и «Эльгауголь». Компания потратила за 10 лет на проект свыше $2 млрд. 20 января закончился срок оферты, по которой «Мечел» Игоря Зюзина имел приоритетное право выкупа 34% Эльгинского проекта у Газпромбанка. Стоимость этой доли – 32,2 млрд руб. Представитель «Мечела» тогда сообщил, что компания отказалась от исполнения опциона, потому что ей поступило альтернативное предложение.