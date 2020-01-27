РИА «Новости» узнали о подаче «А-Проперти» ходатайства на покупку 100% Эльги в ФАС
«А-проперти» основателей оператора Yota Альберта Авдоляна и Сергея Адоньева подала ходатайство о приобретении 100% Эльгинского угольного месторождения в Федеральную антимонопольную службу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с содержанием ходатайства.
Как сообщает агентство, компания ходатайствует об одобрении сделки по выкупу 100% акций Эльгинского проекта у Газпромбанка и «Мечела». В тексте поданного в ФАС документа указывается, что суммарная стоимость активов «А-Проперти» превышает 7 миллиардов рублей, а стоимость компаний Эльги составляет более 400 миллионов рублей.
Эльга в Якутии — одно из крупнейших в России месторождений коксующегося угля с запасами 2,2 млрд т. и ключевой инвестпроект «Мечела» Игоря Зюзина. Проект ведут три ООО: «Эльга-дорога», «Мечел транс восток» и «Эльгауголь». Компания потратила за 10 лет на проект свыше $2 млрд. 20 января закончился срок оферты, по которой «Мечел» Игоря Зюзина имел приоритетное право выкупа 34% Эльгинского проекта у Газпромбанка. Стоимость этой доли – 32,2 млрд руб. Представитель «Мечела» тогда сообщил, что компания отказалась от исполнения опциона, потому что ей поступило альтернативное предложение.
Об интересе Альберта Авдоляна и Сергея Адоньева к Эльгинскому месторождению стало известно в августе 2019 г. Тогда «А-проперти» подала ходатайство о приобретении у Газпромбанка 49% Эльги в августе. Ходатайство было удовлетворено, сообщали «Ведомостям» в ФАС. Активы компании включают Якутскую топливно-энергетическую компанию («А-проперти» купила ее долг), угольный проект Огоджа («А-проперти» – миноритарный акционер) и порт «Вера» во Владивостоке.