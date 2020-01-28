«Коммерсантъ»: «Лукойл» попросил у Путина три участка на Каспии

Как пишет газета, в письме идет речь о трех участках в районе острова Тюлений. Издание отмечает, что на письме стоит резолюция Владимира Путина от 17 января в адрес министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина – «проработать и доложить». Алекперов предлагает для предоставления участков использовать заявительный принцип. Для этого Минприроды на основании заявления должно лицензировать желаемую площадь для геологического изучения без торгов. При этом на участки недр должны отсутствовать другие претенденты.