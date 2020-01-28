«Коммерсантъ»: «Лукойл» попросил у Путина три участка на Каспии
Совладелец и президент «Лукойла» Вагит Алекперов попросил президента Владимира Путина предоставить компании три участка недр в западной части российского сектора Каспийского моря для геологоразведки. О письме Алекперова Путину сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа.
Как пишет газета, в письме идет речь о трех участках в районе острова Тюлений. Издание отмечает, что на письме стоит резолюция Владимира Путина от 17 января в адрес министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина – «проработать и доложить». Алекперов предлагает для предоставления участков использовать заявительный принцип. Для этого Минприроды на основании заявления должно лицензировать желаемую площадь для геологического изучения без торгов. При этом на участки недр должны отсутствовать другие претенденты.
По данным автора письма, с 1995 г. компания пробурила 26 поисково-разведочных скважин на Каспии и по итогам разведки открыла месторождения Хвалынское, 170 км, имени Корчагина, Филановского, Кувыкина, Грайфера с запасами более 1 млрд т условного топлива. Инвестиции компании в проекты каспийского шельфа к 2019 г. составили 381,5 млрд руб. В ближайшие три года «Лукойл» планирует пробурить четыре поисковые скважины и выполнить 3D-сейсмику в 3000 кв. км.
Компания ведет разработку только на месторождениях Корчагина и Филановского (добыча – около 7 млн т в год) в российском секторе Каспия, пишет Алекперов. У компании нет возможности реализовывать проекты на арктическом шельфе. Но помимо каспийского она осваивает участки в Балтийском море.