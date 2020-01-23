«Лукойл» хочет добывать нефть в Западной Африке и Мексиканском заливе
«Лукойл» определил регионы Западной Африки и Мексиканского залива как стратегические и рассматривает все предлагаемые там проекты, сообщил президент компании Вагит Алекперов в четверг, 23 января, на экономическом форуме в Давосе. Его слова передал «Интерфакс».
Крупнейшие мировые компании оптимизируют свой пакет активов: приоритетными для них становятся инвестиции в сланцевые проекты в США и Канаде, потому что они более предсказуемы и экономически эффективны, пояснил Алекперов. Правительствами США и Канады созданы условия для привлечения инвесторов в эти проекты. А «Лукойл», в свою очередь, рассматривает для себя те проекты в Западной Африке и Мексиканском заливе, которые продают компании, предпочитающие инвестировать в сланцевую нефть, следует из слов Алекперова. В частности, речь идет о месторождении ExxonMobil – Zafiro и газовых проектах, добавил он (цитаты по «Интерфаксу»).
Месторождение Zafiro находится в Экваториальной Гвинее, на его долю приходится основная часть добычи нефти в стране – 90 000 баррелей в сутки. Оно разрабатывается ExxonMobil, корпорацией Ocean Equatorial Guinea и правительством Экваториальной Гвинеи.
Ранее стало известно, что американская ExxonMobil планирует продать активы на сумму порядка $25 млрд, в том числе свои нефтяные активы в Экваториальной Гвинее. При этом власти страны рассчитывали привлечь российского инвестора. «Ведомости» направили запрос в ExxonMobil.
ExxonMobil – не единственная американская нефтяная компания, которая сокращает свое присутствие в Африке. Ранее Chevron объявила о продаже активов в Нигерии, а Marathon Oil и Occidental Petroleum – долей в ливийских проектах.
«Лукойл» работает в Африке уже с 1995 г. У компании есть активы в Гане, Камеруне, Республике Конго, Нигерии и Египте. В 2018 г. на добычу в Египте пришлось 3% производства нефти компанией (всего по итогам года 1,8 млн баррелей в день). В Мексику компания пришла в июле 2015 г. – получила право разработки на шельфе Мексиканского залива.
Для реализации крупных проектов в Африке всегда нужны хорошие отношения с местными властями и поддержка местного правительства, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. У «Лукойла» уже накоплен опыт в регионе, доходность проектов там может быть высокой – регион развивается, замечает он. Однако выгодные проекты по добыче для российских компаний находятся все же в России: трудно найти проекты за рубежом с такой же доходностью, тем более что за них высокая конкуренция, добавляет Полищук.
Но возможности «Лукойла» по разработке новых месторождений в России ограничены: страна участвует в сделке ОПЕК+, ограничивающей добычу, кроме того, часть сложных месторождений распределяется в пользу государственных компаний, замечает старший персональный брокер «БКС брокера» Максим Чекушин. «При этом у компании есть потребность в новых месторождениях: старые постепенно истощаются. «Лукойл» обладает большим объемом свободных денежных средств и имеет все возможности, чтобы расширять географию присутствия», – продолжает эксперт.
Стратегия «Лукойла» всегда подразумевала широкий портфель активов за рубежом, напоминает эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко. Но наиболее привлекательные проекты сланцевой нефти за рубежом закрыты – выйти на этот рынок российской компании практически невозможно, подчеркивает она. «Активы, которые рассматривает «Лукойл», по большей части расположены на глубоководном шельфе. После сланцевой нефти добыча на глубоководном шельфе наиболее динамично развивающаяся сфера в нефтедобыче с достаточно низкими издержками», – поясняет Грушевенко.