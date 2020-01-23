«Лукойл» хочет добывать нефть в Западной Африке и Мексиканском заливе

Крупнейшие мировые компании оптимизируют свой пакет активов: приоритетными для них становятся инвестиции в сланцевые проекты в США и Канаде, потому что они более предсказуемы и экономически эффективны, пояснил Алекперов. Правительствами США и Канады созданы условия для привлечения инвесторов в эти проекты. А «Лукойл», в свою очередь, рассматривает для себя те проекты в Западной Африке и Мексиканском заливе, которые продают компании, предпочитающие инвестировать в сланцевую нефть, следует из слов Алекперова. В частности, речь идет о месторождении ExxonMobil – Zafiro и газовых проектах, добавил он (цитаты по «Интерфаксу»).