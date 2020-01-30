Биржа Гонконга сообщила о возможном срыве сроков финансовой отчетности

Из 2449 компаний, размещенных на бирже Гонконга, 1241 работают на материковом Китае, ежедневный оборот их акций составляет в среднем 83% от всего оборота биржи. По условиям размещения, аудиторы из Гонконга должны проводить выездные проверки в январе и феврале. Распространение вируса вынудило власти Гонконга закрыть железнодорожное и паромное сообщение, а также ограничить число авиарейсов. В свою очередь, Китай изолировал 13 городов в провинции Хубэй, откуда началось распространение вируса, от остальных регионов.