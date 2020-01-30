Биржа Гонконга сообщила о возможном срыве сроков финансовой отчетности
Гонконгская фондовая биржа рассмотрит возможность продлить срок сдачи финансовой отчетности, сообщает South China Morning Post. Из-за транспортных ограничений, введенных властями Гонконга и Китая на фоне распространения коронавируса, аудиторы биржи могут не закончить проверку компаний с материкового Китая к 31 марта.
Из 2449 компаний, размещенных на бирже Гонконга, 1241 работают на материковом Китае, ежедневный оборот их акций составляет в среднем 83% от всего оборота биржи. По условиям размещения, аудиторы из Гонконга должны проводить выездные проверки в январе и феврале. Распространение вируса вынудило власти Гонконга закрыть железнодорожное и паромное сообщение, а также ограничить число авиарейсов. В свою очередь, Китай изолировал 13 городов в провинции Хубэй, откуда началось распространение вируса, от остальных регионов.
Госсовет Китая также продлил новогодние выходные на два дня – до 2 февраля. Биржа Гонконга вышла с каникул по штатному расписанию и сразу же столкнулась с обвалом котировок. Основной индекс Hang Seng потерял 3%, а индекс промышленных предприятий Китая – 3,5%, отмечает Financial Times. На бирже Гонконга торгуются акции «Русала», в течение января бумаги выросли в цене с 3,79 до 4,30 гонконгских долларов за акцию.