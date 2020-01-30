Представитель Михаила Зингаревича прокомментировал иск о банкротстве бизнесмена

Иск был подан из-за задолженности в 20 млн руб., появившейся в результате приостановки реализации проектов Plaza Lotus Grou в период до 2016 г., пояснил представитель. По его словам, долг перед банком ранее составлял 166,9 млн руб. «Нами были выплачены 145,5 млн руб., что составляет 87%, кроме того, на указанную сумму своевременно выплачивались 15% годовых (23,9 млн руб.)», – уточнил представитель бизнесмена. По его словам, 1,4 млн руб. остатка компания собиралась погасить в декабре 2019 г., о чем было сообщено банку. «При этом банк добавил к задолженности пени из расчета 42% годовых, размер которых мы планируем оспорить», – сказал он. По его словам, долг был на 100% обеспечен залогом недвижимого имущества. Его кадастровая стоимость составляет 48,6 млн руб., залоговая – 20,4 млн руб.