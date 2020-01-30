Мишустин утвердил список кандидатов от государства в совет директоров «Газпрома»
Правительство выдвинуло девять кандидатов в совет директоров «Газпрома». Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
В перечень кандидатов включены все действующие члены совета директоров от государства. Речь идет о предправления Газпромбанка Андрее Акимове,министре сельского хозяйства Дмитрие Патрушеве, предправления «Газпрома» Алексее Миллере и представителе президента по взаимодействию с Форумом стран — экспортеров газа (ФСЭГ) Викторе Зубкове.
Независимыми членами предложены председатель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимур Кулибаев, ректор университета нефти и газа имени И. М. Губкина Виктор Мартынов, а также ректор академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Владимир Мау. Также в совет директоров войдут зампредседателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов и его заместитель Михаил Середа. Всего в совет директоров компании входят 11 человек. Совет возглавляет Виктор Зубков.