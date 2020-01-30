Мишустин утвердил список кандидатов от государства в совет директоров «Газпрома»

Независимыми членами предложены председатель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимур Кулибаев, ректор университета нефти и газа имени И. М. Губкина Виктор Мартынов, а также ректор академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Владимир Мау. Также в совет директоров войдут зампредседателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов и его заместитель Михаил Середа. Всего в совет директоров компании входят 11 человек. Совет возглавляет Виктор Зубков.