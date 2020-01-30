Маттиас Варниг получил долю в платформе для онлайн-обучения «Смотри.Учись»
Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг получил долю в платформе для онлайн-обучения «Смотри.Учись», следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс». Холдинг МТВ, совладельцами которого являются Варниг и партнеры, получил 10% проекта. Первым на это внимание обратил «Интерфакс».
Инвесторы рассчитывают, что к концу 2020 г. выручка платформы составит 1 млрд руб., говорится в сообщении холдинга, пишет Forbes. «Нас привлекают технологические возможности и разнообразие имеющихся продуктов на платформе», – сказал управляющий партнер МТВ Томас Хендель. По его словам, МТВ заинтересован в запуске на платформе онлайн-хаба по подготовке молодых нефтегазовых специалистов.
Варниг – бывший сотрудник главного разведывательного управления ГДР и давний знакомый президента Владимира Путина.
ООО «Смотри.Учись» зарегистрировано в 2014 г. Платформа включает 1000 видеокурсов в 20 категориях: IT, маркетинг, иностранные языки, спорт, бизнес и финансы, искусство, мода, кулинария, ремонт и другие. Количество посетителей проекта составляет более 1 млн человек, говорится на сайте платформы. По планам инвесторов, к концу 2020 г. портал ежемесячно будут посещать 5 млн пользователей. В 2018 г. выручка «Смотри.Учись» составила 1,9 млн руб. при чистом убытке 5,9 млн.
МТВ зарегистрирован в 2017 г. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте холдинга, он занимается инвестициями в нефтегазовую отрасль и энергетику.