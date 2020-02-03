Toyota и Panasonic запустят производство аккумуляторов для электромобилей в апреле

В январе 2019 г. компании заключили соглашение о создании совместного предприятия. Panasonic сейчас производит плоские батареи для Toyota. Кроме того, компания является эксклюзивным поставщиком аккумуляторных батарей для моделей Tesla. Батареи производятся в Японии, а также на предприятии в американском штате Невада. Также Panasonic совместно с Tesla производит солнечные батареи и модули на нью-йоркском заводе в Буффало. В июне 2018 г. Panasonic заявил о дефиците аккумуляторов из-за резкого роста производства Tesla.