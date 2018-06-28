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Panasonic заявила о дефиците аккумуляторов из-за резкого роста производства Tesla

Резкий рост производства Tesla Model 3 привел к дефициту аккумуляторных батарей, заявил руководитель автомобильного подразделения Panasonic Йошио Ито на собрании акционеров в четверг. Об этом сообщает Reuters.

Panasonic является эксклюзивным поставщиком аккумуляторных батарей для моделей Tesla. Батареи производятся в Японии, а также на предприятии в американском штате Невада. Также Panasonic совместно с Tesla производит солнечные батареи и модули на нью-йоркском заводе в Буффало.

Panasonic рассматривает выпуск аккумуляторных батарей как основную часть плана по увеличению доходов автомобильного подразделения компании. Компания рассчитывает увеличить доход с $16,3 млрд в нынешнем финансовом году до $22,6 млрд к концу марта 2022 г., а также пытается снизить зависимость автомобильного подразделения от Tesla. Японская компания объединилась с Toyota Motor для совместной разработки твердотельных батарей, на зарядку которых будет требоваться несколько минут.

На собрании акционеров гендиректор Panasonic Кадзухиро Цуга сказал, что в ближайшие годы вряд ли удастся создать батареи нового поколения, которые можно будет использовать при производстве автомобилей. «Мы считаем, что мы сможем продолжать улучшать производительность сегодняшних литий-ионных батарей, по крайней мере, до 2025 г.», - отметил он.

Ранее в июне основатель Tesla Илон Маск заявил о планах компании достичь выпуска 5000 автомобилей Model 3 в неделю к концу месяца.

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