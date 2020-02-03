S7 приостановила полеты в Китай и Гонконг
Авиакомпания S7 с 4 февраля по 28 марта приостанавливает полеты в Китай и Гонконг из-за распространения коронавируса нового типа, говорится в пресс-релизе перевозчика. Последним 4 февраля будет выполнен рейс 5724 Пекин – Новосибирск (прилет в 10.00 по местному времени, отмечается в сообщении.
«Базовая проверка в аэропорту вылета не позволяет гарантированно выявить первичные симптомы возможной инфекции», – уточнили в авиакомпании, отметив, что S7 не несет ответственности за состояние здоровья пассажиров. Всем пассажирам компания вернет полную стоимость авиабилетов.
С 1 февраля полеты в Китай также приостановила авиакомпания «Уральские авиалинии». При вывозе туристов из Китая перевозчик задействует чартерные рейсы. «Уральские авиалинии» выполняли полеты в Китай из аэропортов Екатеринбурга и Новосибирска. С 24 января Azur Air, Nordwind и I Fly прекратили завоз туристов в Китай и теперь осуществляют только вывоз. В свою очередь «Аэрофлот» сократил количество рейсов в Китай. Были закрыты все направления, кроме рейсов в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. При этом все авиакомпании, выполняющие рейсы между Москвой и Китаем, обслуживаются только в терминале F московского аэропорта «Шереметьево».