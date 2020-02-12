ФАС возбудила дело против четырех оптовых поставщиков медицинских масок
Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу возбудило административное дело в отношении четырех оптовых поставщиков медицинских масок: «Медицина Санкт-Петербург», НПКФ «Эклиф», «Профитмед СПб» и «Новамед СПб». Компании подозреваются в нарушении закона о защите конкуренции.
В ходе мониторинга цен на маски ФАС установила, что с середины января по начало февраля 2020 г. перечисленные оптовики практически одновременно и более чем в 1,5 раза подняли цены для розничных предприятий.
Ранее ФАС сообщила о росте цен на медицинские маски во всех регионах России. В некоторых субъектах, например, на Дальнем Востоке, стоимость масок выросла в 2–2,5 раза, в отдельных регионах наблюдается десятикратный рост. При этом цены подняли как аптеки, так и оптовые продавцы, производители, говорил замруководителя ФАС Андрей Цариковский.
Спрос на медицинские маски вырос на фоне вспышки нового типа коронавируса. Согласно последним данным, число заболевших в Китае превысило 42 600 человек, из них скончались более 1000 заразившихся. После лечения домой выписаны более 4000 человек.