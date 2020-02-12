ФАС возбудила дело против четырех оптовых поставщиков медицинских масок

Ранее ФАС сообщила о росте цен на медицинские маски во всех регионах России. В некоторых субъектах, например, на Дальнем Востоке, стоимость масок выросла в 2–2,5 раза, в отдельных регионах наблюдается десятикратный рост. При этом цены подняли как аптеки, так и оптовые продавцы, производители, говорил замруководителя ФАС Андрей Цариковский.