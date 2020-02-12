Unilever откажется от детской рекламы мороженого и напитков

Всемирная организация здравоохранения в 2016 г. объявляла, что 41 млн детей младше 5 лет страдают от ожирения, три четверти из них живут в странах Азии и Африки. В категории от 5 до 19 лет ожирение, по оценкам ВОЗ, наблюдалось у 124 млн человек, еще 213 млн жили с избыточным весом.