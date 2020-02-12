Unilever откажется от детской рекламы мороженого и напитков
Продовольственная и косметическая компания Unilever заявила, что не будет ориентироваться в рекламе еды и напитков на детей младше 12 лет, сообщает Reuters. Решение было принято в рамках плана по снижению калорийности детских сладостей.
Unilever не будет нанимать знаменитостей и инфлюенсеров, работающих на детскую аудиторию, а также ограничит использование анимированных персонажей в рекламе. Изменения не коснутся рекламы на киосках, расположенных непосредственно в магазинах. Первым сектором компании, который внедрит новые правила, станет сектор производства мороженого, на международных рынках он представлен линейками Wall's и Magnum. В России Unilever продает мороженое под брендом «Инмарко». «Ведомости» направили запрос в российское представительство Unilever.
Всемирная организация здравоохранения в 2016 г. объявляла, что 41 млн детей младше 5 лет страдают от ожирения, три четверти из них живут в странах Азии и Африки. В категории от 5 до 19 лет ожирение, по оценкам ВОЗ, наблюдалось у 124 млн человек, еще 213 млн жили с избыточным весом.