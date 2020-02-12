En+ выкупила у ВТБ свой пакет на баланс «дочки» «Иркутскэнерго»
Пакет акций En+ у ВТБ выкупила дочерняя компания «Иркутскэнерго» – ООО «Центр обработки данных "Иркутскэнерго", говорится в материалах группы.
Сделка была закрыта 12 февраля. ЦОД «Иркутскэнерго» теперь принадлежит 21,37% акций En+. Сумма сделки составила $1,58 млрд. Она была профинансирована за счет кредита Сбербанка в размере до 110,6 млрд руб.
Стороны объявили о сделке 6 февраля. Выкуп доли ВТБ приведет к упрощению структуры акционерного владения. Сделка не нарушает «плана Баркера» – разработанного еще в 2018 г. нынешним председателем совета директоров компании лордом Грегори Баркером плана по исключению компании из санкционного списка минфина США, ранее поясняла компания En+. Представитель ВТБ говорил «Ведомостям», что банк осуществил успешный выход из долгосрочной инвестиции.