En+ выкупила у ВТБ свой пакет на баланс «дочки» «Иркутскэнерго»

Стороны объявили о сделке 6 февраля. Выкуп доли ВТБ приведет к упрощению структуры акционерного владения. Сделка не нарушает «плана Баркера» – разработанного еще в 2018 г. нынешним председателем совета директоров компании лордом Грегори Баркером плана по исключению компании из санкционного списка минфина США, ранее поясняла компания En+. Представитель ВТБ говорил «Ведомостям», что банк осуществил успешный выход из долгосрочной инвестиции.