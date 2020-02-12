Прибыль SoftBank снизилась в 13 раз после неудач Uber и WeWork
Чистая прибыль холдинга SoftBank за III финансовый квартал 2019 г. составила 55,04 млрд иен – почти в 13 раз меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (698,3 млрд иен), сообщает компания. Она объясняет падение прибыли убытками инвестиционного фонда Vision Fund, который потерял 225 млрд иен за три месяца.
Vision Fund и связанные с ним фонды были источником капитала для компаний технологического сектора – в частности, Uber, который неудачно провел IPO в 2019 г., и WeWork, который отменил планы выйти на IPO после роста убытков. Softbank заявила, что Vision Fund в последние три месяца 2019 г. вложил $74,6 млрд в 88 компаний и вернул $79,8 млрд.
В среду основатель и генеральный директор SoftBank Масаеси Сон признал, что убытки Vision Fund отпугнули инвесторов вкладываться в Vision Fund 2, анонсированный в прошлом году. «Наш следующий фонд должен быть меньшего объема, потому что мы заставили множество людей волноваться и переживать», – заявил Сон (цитата по CNN). Гендиректор SoftBank подтвердил инвесторам, что, в теории, Vision Fund 2 может быть сформирован силами самой компании, но отметил, что партнеры SoftBank «хотят принять участие» в его формировании.