Прибыль SoftBank снизилась в 13 раз после неудач Uber и WeWork

В среду основатель и генеральный директор SoftBank Масаеси Сон признал, что убытки Vision Fund отпугнули инвесторов вкладываться в Vision Fund 2, анонсированный в прошлом году. «Наш следующий фонд должен быть меньшего объема, потому что мы заставили множество людей волноваться и переживать», – заявил Сон (цитата по CNN). Гендиректор SoftBank подтвердил инвесторам, что, в теории, Vision Fund 2 может быть сформирован силами самой компании, но отметил, что партнеры SoftBank «хотят принять участие» в его формировании.