Simple будет продавать в России вино хоккеиста Ларионова

Доля российского вина на рынке России остается стабильной — около 40%, отметил Каширин. Импорт вина в прошлом году вырос на 16% в штуках и на 20% в стоимостном выражении. По мнению Каширина, при росте рынка вина в целом доля российских вин на нем значительно не увеличится, так как для роста производства не хватит виноградников. «У нас пока не создаются винные кластеры», — отметил он.