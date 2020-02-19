Simple будет продавать в России вино хоккеиста Ларионова
Компания Simple будет поставлять на российский рынок вина бывшего хоккеиста Игоря Ларионова, пишет «Интерфакс» со ссылкой на президента Simple Максима Каширина.
Вина брендов Playmaker, Larionov, Triple Overtime производят партнеры Ларионова на винодельнях в Австралии и США. По условиям контракта, в 2020 г. в Россию будет поставлено более 60 000 бутылок, преимущественно австралийских вин, сказал Каширин. Сейчас стороны начинают работу по выстраиванию дистрибуции и бренда.
Доля российского вина на рынке России остается стабильной — около 40%, отметил Каширин. Импорт вина в прошлом году вырос на 16% в штуках и на 20% в стоимостном выражении. По мнению Каширина, при росте рынка вина в целом доля российских вин на нем значительно не увеличится, так как для роста производства не хватит виноградников. «У нас пока не создаются винные кластеры», — отметил он.
Ларионов один из нескольких хоккеистов в мире, кому удалось выиграть основные титулы мирового хоккея: он двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Канады и трех Кубков Стэнли. В конце 1980-х Ларионов уехал в США играть в НХЛ. Спортсмен закончил карьеру в 2004 г., в том же году его вина были впервые представлены на российском рынке.
Simple – один из крупнейших в России винных импортеров. Среди российских брендов в портфеле компании есть кубанские вина – «Раевское», Mantra (принадлежит членам семьи гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова), «Усадьба Маркотх», а также крымская «Золотая балка», говорил вице-президент группы Анатолий Корнеев. В ноябре 2019 г. Simple стала эксклюзивным дистрибутором вин «Галицкий и Галицкий» (принадлежит семье основателя розничной сети «Магнит» Сергея Галицкого).