The Irish Times: Батурина может продать дублинский отель за 80 млн евро
Самая богатая женщина России Елена Батурина собирается продать свой бутик-отель Morrison Hotel в Дублине за 80-85 млн евро, пишет The Irish Times. По данным издания, вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова попросила компанию CBRE продать отель в столице Ирландии в течение ближайших недель.
Батурина приобрела четырех-звездочный отель класса люкс в 2012 г. за 22 млн евро, и в 2012-2013 гг. потратила на реконструкцию объекта до 10 млн евро. Таким образом, она может заработать на сделке около 53 млн евро, отмечает ирландская газета. Также сообщается, что продажа Morrison Hotel может стать рекордно дорогой по меркам ирландской столицы в расчете цены за номер.
Компания CBRE, которая, по данным сайта, является «международным провайдером комплексных услуг, ориентированным на гостиничную недвижимость», на запрос ирландского издания отказалась от комментариев.
Morrison Hotel работает под торговой маркой DoubleTree группы Hilton Worldwide. В отеле, построенном в 1996 г. в самом центре Дублина, 145 гостевых номеров и люксов, семь залов для проведения мероприятий и современный фитнес-центр.
Российский Forbes оценивает состояние Батуриной в $1,2 млрд, она возглавляет рейтинг самых богатых женщин России. В декабре 2019 г. умер супруг Батуриной Юрий Лужков. Спустя две недели после смерти бывшего мэра Москвы входящая в консорциум «Альфа-групп» Михаила Фридмана и его партнеров инвесткомпания А1 объявила о претензиях к Батуриной. Компания намерена взыскать с Батуриной стоимость 25% акций ранее принадлежавшей ей «Интеко».