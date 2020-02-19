The Irish Times: Батурина может продать дублинский отель за 80 млн евро

Батурина приобрела четырех-звездочный отель класса люкс в 2012 г. за 22 млн евро, и в 2012-2013 гг. потратила на реконструкцию объекта до 10 млн евро. Таким образом, она может заработать на сделке около 53 млн евро, отмечает ирландская газета. Также сообщается, что продажа Morrison Hotel может стать рекордно дорогой по меркам ирландской столицы в расчете цены за номер.