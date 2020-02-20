Рыбпром Аляски пострадал от российского эмбарго и импорта морепродуктов

До введения эмбарго Россия была вторым после Японии экспортным рынком для лососевой икры с Аляски. Она также вывозила из Америки замороженного лосося и сурими минтая (из него делают, например, крабовые палочки). Ограничений на ввоз рыбы из России США не вводили, а часть продукции ввозится беспошлинно, отмечает ASMI. В 2018 г., по данным Национальной администрации по океану и атмосфере США, в страну ввезли из России продукцию на $551 млн. 84% экспорта составили поставки краба.