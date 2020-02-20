Рыбпром Аляски пострадал от российского эмбарго и импорта морепродуктов
Продовольственное эмбарго, введенное Россией в 2014 г., лишило рыбопромышленников Аляски в среднем $40 млн в год. Импорт морепродуктов из России за это время вырос в США в 1,7 раза, с $326 до $551 млн. Об этом пишет РБК со ссылкой на февральский обзор Института маркетинга морепродуктов Аляски (Alaska Seafood Marketing Institute, ASMI).
ASMI — это партнерство государства и частных рыбопромышленных компаний штата Аляска. Оно занимается продвижением морепродуктов штата на внутреннем и международных рынках. В обзоре указывается, что до введения эмбарго в 2010–2013 г.г. компании Аляски поставляли на российский рынок продукцию в среднем на $40 млн в год. В 2013 г. экспорт с Аляски достиг $61,3 млн,а 76,4% поставок в денежном выражении пришлось на долю красной икры.
До введения эмбарго Россия была вторым после Японии экспортным рынком для лососевой икры с Аляски. Она также вывозила из Америки замороженного лосося и сурими минтая (из него делают, например, крабовые палочки). Ограничений на ввоз рыбы из России США не вводили, а часть продукции ввозится беспошлинно, отмечает ASMI. В 2018 г., по данным Национальной администрации по океану и атмосфере США, в страну ввезли из России продукцию на $551 млн. 84% экспорта составили поставки краба.
Россия ввела продовольственное эмбарго в ответ на санкции США и Евросоюза 7 августа 2014 г. Она запретила ввозить из этих стран продовольствие. Под запрет не попали только рыбные консервы, но консервированный лосось из Аляски не поставляется в Россию в значительных количествах, отмечается в обзоре ASMI.