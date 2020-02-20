ЦБ заблокировал более 23 тысяч операций в СБП за перебор телефонных номеров

Критики СБП заявляли о возможном фроде с использованием перебора номера, заявил отметил первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев. По его словам, проверка от перебора работает на двух уровнях — на уровне банка и на уровне Национальной системы платежных карт (НСПК), являющейся клиринговым центром и 100%-ной «дочкой» ЦБ. Процент операций, которые проходят через банковскую проверку и доходят до НСПК — это, по словам Сычева, «в общем масштабе практически ничто».