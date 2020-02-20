ЦБ заблокировал более 23 тысяч операций в СБП за перебор телефонных номеров
Система быстрых платежей (СБП) в 2019 г. заблокировала более 23 300 операций за перебор телефонных номеров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Центробанка к XII Уральскому форуму по информбезопасности финансовой сферы. Отправляя переводы по номеру телефона сразу в несколько банков, пользователи пытались определить, клиентом каких банков является владелец номера.
Критики СБП заявляли о возможном фроде с использованием перебора номера, заявил отметил первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев. По его словам, проверка от перебора работает на двух уровнях — на уровне банка и на уровне Национальной системы платежных карт (НСПК), являющейся клиринговым центром и 100%-ной «дочкой» ЦБ. Процент операций, которые проходят через банковскую проверку и доходят до НСПК — это, по словам Сычева, «в общем масштабе практически ничто».
Система быстрых платежей, оператором которой является ЦБ, была запущена в 2019 г. Сервис позволяет людям переводить деньги между различными банками по номеру телефона позволяет. Всего в прошлом году через СБП было проведено более 6,7 млн транзакций, сообщил Сычев на форуме. Общая сумма платежей составляла почти 70 млн рублей, утверждала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в январе.